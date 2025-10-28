俳優ソン・ジュンギ、観客全員と握手＆名前入り直筆はがき贈る！韓国ファンミを成功裏に終了 | RBB TODAY

俳優ソン・ジュンギがファン1人1人の名前を呼び、感謝の気持ちを伝えた。

去る10月25日、ソン・ジュンギはファンミーティング「Stay Happy」を通じてファンと顔を合わせた。

今回のファンミーティングはMCなしのソン・ジュンギの単独進行で、客席の全区域を自由に行き来しながらファンと交流する時間で満たした。

第1部の「HAPPY CLOVER」コーナーでは、自分を幸せにする食べ物、作品、曲など、彼の好みを紹介した。「ジュンギに聞いてください」コーナーでは、SNSを通じてファンの質問にリアルタイムで答えた。

第2部には、同じ所属事務所の女優キム・ジウォンがサプライズゲストとして登場し、ソン・ジュンギを応援した。ドラマ『太陽の末裔 Love Under The Sun』『アスダル年代記』で共演した2人は、ファンに作品の外で楽しさを届けた。

（写真＝HighZiumスタジオ）

下段右：左からソン・ジュンギ、キム・ジウォン

この日、ソン・ジュンギは歌手クァク・ジノンの『Name』を歌いながら、ステージ裏のLED画面に参加したすべてのファンの名前を星のように映した。

彼は、「いつも自分の名前を呼んで応援してくれる皆さんの名前を今回は自分が呼んであげたかった」と特別な場面を完成させた。

このほかにもファンとのゲーム、サプライズイベントなどで一緒に楽しむ時間を作った。

ファンミーティングを終え、「初めて登場するとき、ドアが開かれ、何人かの方々と目が合ったが緊張した。歓迎してくれて感謝する。俳優として良い作品で早く挨拶したい。今日のテーマは“幸せ”だったが、僕の幸せになってくれてありがとう。今日は自分にとっても幸せいっぱいの時間だった」と挨拶した。

続けて、「いつも力になってくれるKi Aile（ソン・ジュンギのファンネーム）の皆さんをどこにても自慢したい」と話した後、クァクジンオンの『Boast』（原題：自慢）を歌いながら最後のステージを飾った。

（写真＝HighZiumスタジオ）ソン・ジュンギ

ファンが家に帰る瞬間まで、ソン・ジュンギのもてなしは続いた。彼は観客全員と握手しながら見送り、1人1人の名前とサインを書いた直筆はがきを準備し、ファンに忘れられない幸せをプレゼントした。

こうして「Stay Happy」は単純なファンミーティングを越え、ソン・ジュンギとファンが互いの名前を呼び合い、気持ちを共有しながら、幸せを届け合う特別な時間として完成した。

◇ソン・ジュンギ プロフィール

1985年9月19日生まれ。2008年、大学生のときに映画『霜花店 運命、その愛』に出演しデビュー。いくつかのドラマ出演を経て、2010年に『トキメキ☆成均館スキャンダル』の主要キャストに抜擢されブレイク。2012年にはドラマ『優しい男』、映画『私のオオカミ少年』の出演を機に一躍人気俳優に。2013年に陸軍に入隊し、2015年に除隊した。翌年にドラマ『太陽の末裔～Love Under The Sun～』で復帰し、同作で共演したソン・ヘギョと2017年に結婚するも、2019年6月に離婚。2023年1月、ケイティ・ルイーズ・ソーンダースと結婚したことを発表した。

