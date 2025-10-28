BTS・JUNG KOOK、兵役中の親友ASTRO・チャウヌを抱っこ？出演映画の応援に駆け付ける | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが親友でASTROのメンバー、チャウヌへの義理を示した。

去る10月27日、JUNG KOOKはソウル松坡（ソンパ）区ロッテシネマワールドタワーで開催された映画『ファーストライド』（原題）のVIP試写会に参加し、フォトウォールを輝かせた。

この日、黒いジャケット姿で登場した彼は、チャウヌの顔がプリントされた大きな人形を抱いて登場し、会場を笑いの渦にした。続けて、彼は人形を持ち上げて並々ならぬポーズを取り、ファンの歓声を浴びた。

JUNG KOOKは、報道陣の前で「ウヌが演技をしている姿が気になった。また、ウヌと我々が20代前半に一緒に遊んだときを考えながら撮ったそうだ。そのような感じで楽しく鑑賞したい」と話した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

続けて、「ウヌ、いつも健康に気をつけて軍服務も無事に終えてほしい。ファイト」と温かいエールを送った。

1997年生まれの同い年のJUNG KOOKとチャウヌは、ボーイズグループNCTのジェヒョン、SEVENTEENのミンギュ、GOT7のユギョムらとともに“97ライン”と呼ばれている。今回の試写会への参加も格別な友情を示しており、ファンの目を引いた。

なお、チャウヌは映画『ファーストライド』で“ハンサムな奴”ヨンミン役を演じ、風変わりな魅力を予告した。また、来る11月21日に2ndロミニアルバム『ELSE』をリリースし、歌手としての活動も続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターに。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

■【写真】「豪華すぎる」JUNG KOOK＆チャウヌ＆SEVENTEEN・ミンギュの“97ズ”

■【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”

■【画像】チャウヌの“丸刈り”