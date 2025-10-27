BTS、2026年に65公演の大規模ワールドツアー？新アルバムは来年3月末？米報道に事務所コメント | RBB TODAY

BTSが来春に新アルバムをリリースした後、大規模なワールドツアーを開催する準備を進めているとの海外メディア報道が出た。

アメリカメディア『ブルームバーグ』は10月26日（現地時間）、関係者の話として、BTSが来年2026年に世界各地で計65公演の大規模なワールドツアーを計画していると報じた。

報道によると、ワールドツアー公演のうち30回以上が北米地域で行われる予定だという。また、新アルバムは来年3月末にリリース予定とも同メディアは伝えている。

ただ、所属事務所BIGHIT MUSICは27日、本サイト提携メディア『OSEN』に「BTSの新アルバムおよびワールドツアーの日程や規模についてはまだ確定していない」と慎重な姿勢を伝えた。

（写真提供＝OSEN）BTS

BTSは2022年に最年長メンバーのJINが入隊して以降、ほかのメンバーも順次兵役に就き、グループ活動を休止していた。ただ、今年6月にSUGAが社会服務要員を召集解除となったことで全員の兵役が終了。現在は“完全体”での活動再開に向けた準備を進めている。

BTSはすでに「2026年春のカムバック」を公式に発表しており、7月のライブ配信ではメンバー全員が順次アメリカに渡り、音楽制作と公演準備に突入するという具体的な計画を明らかにしている。

2026年は新アルバム発表、そしてワールドツアー開催と、BTSの“完全体復活”を知らせる一年になることだろう。今後の続報を注視したい。

（記事提供＝OSEN）

