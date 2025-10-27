俳優ロウン、本日（27日）陸軍に入隊！“丸刈り姿”も公開「行ってきます」 | RBB TODAY

ボーイズグループSF9出身の俳優ロウンが、本日（27日）入隊する。

ロウンは本日、新兵訓練所に入所し、基礎軍事訓練を受けたのち、陸軍現役として国防の義務を果たす予定だ。

入隊を前に、ロウンはSNSを通じて丸刈りにした姿を公開し、「すっきりした。行ってきます」と短くも率直なあいさつを伝えた。

ロウンは当初7月21日に入隊予定だったが、兵務庁の入営判定検査の過程で再検査（7級）判定を受け、入隊が延期されていた。8月の再検査を経て、最終的に現役入隊が確定した。

（写真＝ロウンInstagram）

軍生活を控えた感想も自ら語っている。最近のインタビューで彼は「入隊が一度延期になったので、すでに友人や家族にも会って広報活動もすべて終えた。行ってきたらすぐ仕事がしたい」と話し、「除隊日もすでに考えている」と率直に明かした。続けて「軍に行くと写真が出回るじゃないですか。『ふくよかになった姿』で出たくなくて、体重も減らしました」と冗談を交えて笑わせた。

また、除隊後の抱負についても語った。「ロマンチックコメディもやりたいし、映画にも出たい。休まず全部やるつもり。学生服もまた着てみたい」と話し、「軍生活を経て、より成長した姿で戻ってくる」と約束した。

なお、ロウンは2016年にボーイズグループSF9としてデビューし、俳優としても活発に活動してきた。ドラマ『偶然見つけたハル』『恋慕』『この恋は不可抗力』、そしてDisney+の『濁流』などを通じて人気俳優としての地位を確立している。

ロウンは約1年半の兵役を終え、2027年3月に除隊する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。

