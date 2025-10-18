「ちゃんと服着てね…」i-dle・ミンニ＆ミヨン、“あられもない”アンダーウェアルックが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミンニの大胆なスタイリングがネットをざわつかせている。

ミンニは10月16日、自身のSNSに黒いハートの絵文字とともに数枚の写真を投稿。公開された写真の中で、彼女は黒のアンダーウェアにローライズデニムを合わせた姿を披露している。

普段は見せないアンダーウェアをインナーのように着こなした挑発的なスタイリングで、見る者の視線を釘付けにした。オーバーサイズのブラックジャケットを肩に軽く羽織り、シックかつスリリングな雰囲気を演出している。

また、同じくi-dleのメンバーであるミヨンとのツーショットも公開。ミヨンもブラックのコルセット風トップスにローライズデニムを合わせ、シックな魅力を漂わせた。

（写真＝ミンニInstagram）

少々過激な姿に、ネット上では「刺激的だね」「ちゃんと服着てね…」「本当にミンニ？」「腰に手を回してるけど…」「やばい、メロすぎ」などの声が上がっている。

なお、i-dleは今年5月に(G)I-DLEから改名し、リブランディングを実施。その後、初の日本EP『i-dle』をリリースし、オリコンデイリーチャートで1位を獲得した。さらに、10月4日・5日に開催されたさいたまスーパーアリーナ公演も成功裏に終えるなど、日本での人気の高さを証明している。今後は18日・19日にGLION ARENA KOBEで公演を行う予定だ。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

