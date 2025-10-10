日本ドームツアー控えるTXT、アジア4都市追加でワールドツアー“全23公演”へ規模拡大！初の開催地も | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、4度目となるワールドツアーのアジア公演スケジュールを確定した。

TOMORROW X TOGETHERは10月10日、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN ASIA』の開催を発表した。

彼らは2026年1月10・11日の香港公演を皮切りに、1月17・18日のシンガポール、1月31日の台北、2月14日のクアラルンプールまで、計4地域で6回の公演を行う。

今回のアジアツアーでは、台北最大規模の室内公演会場「TAIPEI DOME」に初めて登場する。巨大なステージで、“ステージテラー”（ステージ＋ストーリーテラーの合成語）らしい圧倒的なパフォーマンスを披露すると期待されている。

また、香港とクアラルンプールでは初の単独コンサートを開催し、現地ファンと直接対面する予定だ。

これにより、TOMORROW X TOGETHERはソウル、アメリカ7都市、日本3都市に続き、アジア4地域を追加。全23公演を展開することとなった。彼らは8月22・23日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで約3万3000人を動員し、4度目のワールドツアーの幕を開けた。

日本公演はドームツアーとして行われ、11月15・16日に埼玉、12月6・7日に愛知、12月27・28日に福岡を巡る。

さらに、TOMORROW X TOGETHERは日本ドーム公演に先立ち、10月22日に日本3rdフルアルバム『Starkissed』をリリースする予定だ。

