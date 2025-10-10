「私生活乱れている」「中国人スパイ」IU誹謗中傷の男に懲役10カ月・執行猶予2年の判決、現地報道 | RBB TODAY

歌手・女優のIUに対して誹謗中傷を繰り返してきた男性に、執行猶予付きの懲役判決が下された。

10月10日、韓国メディア『時事ジャーナル』によると、ソウル中央地裁刑事21単独部は9月、ストーカー犯罪処罰法違反などの容疑で起訴されたイ被告に対し、懲役10カ月・執行猶予2年を言い渡した。

イ被告は2024年5月から7月にかけて、自身のブログに「IUはスパイみたいだ」「中国人スパイIUは嫌いだ」といった虚偽の投稿を29回掲載。さらに「私生活が乱れている」「犯罪組織に属している」「殺人を犯した」などの虚偽情報も繰り返し拡散したとされる。

また同年1月、IUの所属事務所EDAMエンターテインメントから告訴された際には、公開されていた社員メールアドレスに「まともに生きられないようにしてやる」「殺す」などの脅迫的なメッセージを送り続けた。

（写真提供＝OSEN）IU

裁判を担当した判事は「被告は大勢が閲覧できるブログで虚偽投稿を繰り返し、執拗な脅迫で相手を恐怖に陥れた。同種の犯罪で処罰を受けた前歴もあり、罪質は軽くない」と指摘。その一方で、高校時代から精神疾患の診断を受け治療を続けてきたことや、前科が罰金刑1回にとどまっていることから再犯の可能性は大きくないと判断し、執行猶予付きの判決を下した。なお、検察側は量刑が不当だとして控訴している。

IUは今回の件以外にも、幾度となく誹謗中傷を受けており、裁判になっているが収まらないのが現状だ。

◇IU プロフィール 1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

