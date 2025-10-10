BLACKPINK・JISOO（ジス）、ZAYNと奇跡のコラボ実現！新曲『EYES CLOSED』リリース＆MV公開 | RBB TODAY

BLACKPINKのJISOO（ジス）が、元ワン・ダイレクションのメンバーでシンガーソングライターとして活躍するZAYN（ゼイン）とタッグを組み、ニューシングル『EYES CLOSED』を本日10月10日にリリースした。

リリースの1週間前、JISOOのSNSに突如公開された写真では、彼女の背後に映るミステリアスな人物が誰なのか、SNS上でさまざまな憶測が飛び交い、大きな話題となっていた。

最終的にそのコラボ相手がZAYNであることが明らかになると、SNSでは「まさかのZAYN」「激アツ」「想像してなかった」「この二人が知り合いなの?!」と驚きと歓喜の声が相次いだ。

本作は、JISOOのソロ活動としては初のフィーチャリング楽曲で、全編英語詞による彼女の新たな一面を感じられる一曲。プロデュースを手掛けたのは、デュア・リパの『Break My Heart』、ジャスティン・ビーバーの『Ghost』、カミラ・カベロの『Liar』など数々のヒットを生み出してきたプロデューサーチームThe Monsters & Strangerz（ザ・モンスターズ・アンド・ストレンジャーズ）だ。

穏やかなイントロから始まり、ピアノとアコースティックギター、そして重厚なベースシンセが交錯する壮大なサウンドの中で、2人のボーカルが溶け合う瞬間は、愛の儚さを象徴している。

「過去を見ず、ただ今の自分たちを信じて恋しよう」そんな想いを込め、過去も痛みもすべて手放し、“目を閉じたまま恋に落ちる”瞬間を描いたエモーショナルなラブソングに仕上がった。

現在、ワールドツアー「Deadline World Tour」で世界中のスタジアムをソールドアウトさせているBLACKPINKのJISOO、そして2026年に自身初のレジデンシー公演をラスベガスで実施予定のZAYN。それぞれのキャリアが交差する絶妙なタイミングで実現した、まさに奇跡のコラボレーションとなった。

同日公開されたミュージックビデオでは、ZAYNとJISOOが宇宙船の中で親密に歌い上げる幻想的なシーンが描かれている。想定外の世界的スター同士のケミストリーに、何度もリピートしたくなる映像美が重なり、公開からわずか1時間で100万回再生を突破。両アーティストのファンからコメントが殺到している。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

