BTS・JINが結婚式の司会に登場！「ユニクロ」「Samsung Galaxy」の韓国広告モデルが結婚 | RBB TODAY

BTSのJINが、モデルのキム・ミョンジンの結婚式で司会を務めた。

10月10日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、モデルのキム・ミョンジンは今年3月、ソウル市内の高級ウェディングホールでフィットネス企業のCEOと結婚式を挙げたという。2人は長年の交際を経て、結婚に至ったと伝えられている。

結婚式場は、スワロフスキー製のシャンデリアと高い天井が調和した壮麗な空間で、最大800人を収容できる大規模ホール。最低貸切料金だけでも550万ウォン（約60万円）に達する高級会場であり、当日も華やかなフラワーデコレーションとラグジュアリーな雰囲気の中で式が行われた。

（写真＝SNS）キム・ミョンジンと新郎

特に新婦控室と式場内は白い花々で美しく飾られ、キム・ミョンジンと新郎が入場すると、参列者から大きな歓声と祝福の拍手が沸き起こった。式には、作詞家のキム・イナ、タレントのサオリ、元miss Aのミン、元サッカー選手のキム・ヨングァンなど、多くの芸能人が出席し、会場を華やかに彩った。

さらに、BTSのJINが司会を務め、式の進行をリード。祝歌は2AMのチョ・グォンとイム・スロンが担当し、会場の雰囲気を一層盛り上げた。チョ・グォンはブーケを自ら受け取るというユーモラスな場面も見せ、笑いを誘ったという。

（写真＝SNS）司会を務めるBTS・JIN（右）

1997年生まれで現在28歳のキム・ミョンジンは、2020年からソウルファッションウィークをはじめとする韓国内の主要ファッションショーに出演し、モデルとしての地位を確立してきた。

『Harper’s BAZAAR』『VOGUE』『COSMOPOLITAN』『W KOREA』などの有名ファッション誌にも登場し、ファッションブランド「ユニクロ」「GUESS」、モバイルブランド「サムスン・ギャラクシー（Samsung Galaxy）」、化粧品ブランド「ラネージュ（Laneige）」「ミシャ（MISSHA）」など、グローバルブランドの広告モデルとしても活躍している。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

