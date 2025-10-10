ソファに寝そべる写真に“男性の影”が写り込み…女優パク・ジヒョンに熱愛説浮上、事務所がコメント | RBB TODAY

女優パク・ジヒョンに熱愛説が浮上した。

パク・ジヒョンは10月9日、自身のインスタグラムに「ぎっしり詰まった連休」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、休暇を満喫するパク・ジヒョンの飾らない姿が写っていた。しかし、その中のソファに横たわる写真で、窓ガラスにカメラを構えた男性のシルエットがうっすらと映り込み、ネット上で注目を集めた。

（写真＝パク・ジヒョンInstagram）熱愛説が浮上した写真

これをきっかけに熱愛説が浮上したが、所属事務所ナムアクターズは10日、「PT（パーソナルトレーナー）夫妻など知人たちと旅行に行ったもので、SNSには同行した人たちがすべてタグ付けされている。熱愛の事実はまったくない」と否定した。

なお、パク・ジヒョンは最近、Netflixシリーズ『ウンジュンとサンヨン』で、余命宣告を受けたチョン・サンヨン役を演じ、話題を集めた。

◇パク・ジヒョン プロフィール

1994年11月26日生まれ。2014年に短編映画『真心』（原題）でデビュー。2018年の映画『コンジアム』で本格的に名前を知らせ、ドラマ『新米史官ク・ヘリョン』『ブラームスは好きですか？』『ユミの細胞たち』で主演を務めた。2022年の大ヒットドラマ『財閥家の末息子～Reborn Rich～』でスニャングループの嫁であるモ・ヒョンミン役を演じ、視聴者に強い印象を残した。趣味はゴルフ。女優のパク・ギュヨンとともにバレエを習っており、度々SNSにその様子を公開している。

