Hearts2Hearts、クール＆シックな新曲『FOCUS』トレーラー公開！“注目せずにはいられない”魅力とは…？ | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsが、新曲『FOCUS』でグローバルファンを完全に虜にする。

10月20日にリリースされるHearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は、タイトル曲『FOCUS』をはじめ、6月にリリースされたシングル『STYLE』、先行公開曲『Pretty Please』など、多彩なジャンルの全6曲が収録されており、彼女たちならではの音楽カラーを存分に感じられる内容となっている。

タイトル曲『FOCUS』は、ビンテージ感のあるピアノリフが際立つハウスジャンルベースの楽曲で、 中毒性の高いメロディーとシックなボーカルが調和し、Hearts2Heartsの新たな魅力を引き出している。すべての神経が相手に集中する瞬間を感覚的に描いた歌詞も印象的だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

さらに、“ヒットメーカー”として知られるKENZIEが、デビュー曲『The Chase』、シングル『STYLE』に続き今回の『FOCUS』でも作詞を担当。“すべての視線がHearts2Heartsにフォーカスされる”というメッセージを歌詞に込めており、期待が高まっている。

また、パフォーマンス面でも注目ポイントが多い。『FOCUS』のパフォーマンスは、グループの強みでありシグネチャーでもある“息の揃ったフォーメーションダンス”を、クールかつ洗練された雰囲気で披露。多人数グループならではのユニット構成を生かした多彩な振り付けで、見応えのあるパフォーマンスを完成させた。さらに、世界的話題作『K-POPガールズ！ デーモン・ハンターズ』の劇中歌『Golden』の振付を手がけた振付師チョ・ナインがディレクションを担当しており、完成度の高いステージが期待されている。

10日に公開されたアルバムトレーラーでは、静かな空間でふざけ合ったり、一緒に踊ったりするHearts2Heartsの自由で大胆な姿が収められており、映像の後半には『FOCUS』の音源とパフォーマンスの一部が先行公開され、新作への期待を一層高めている。

なお、10月20日に1stミニアルバム『FOCUS』のリリースを控えたHearts2Heartsは、本日（10日）韓国・慶州（キョンジュ）市の慶州市民運動場で開催される音楽フェスティバル「2025 APEC MUSIC FESTA」に出演予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。

