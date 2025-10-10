“通報者”とされた恋人が死亡　BTS・JIMINからも借金していた韓国芸人（39）の飲酒運転事件と関連か | RBB TODAY

違法賭博容疑で自粛中だったお笑い芸人イ・ジンホ（39）が飲酒運転で摘発されたなかで、その恋人が死亡していたことが遅れて明らかになった。

10月10日、仁川・富平（プピョン）警察署によると、10月5日午前8時30分ごろ、富平区内のマンションで、イ・ジンホの恋人Aさんが死亡しているのを知人が発見した。

韓国メディアによると、イ・ジンホは9月24日未明、仁川（インチョン）で酒を飲んだあと、Aさんと口論になり、そのまま車を運転した疑いが持たれている。摘発当時、血中アルコール濃度は免許取り消しに該当する0.11％だった。

当時、警察には「イ・ジンホが仁川で飲酒運転をしている」という通報が寄せられたが、その通報者がAさんだったと報じられた。

（写真提供＝OSEN）イ・ジンホ

Aさんはその後、自身の名前がさまざまなニュースで取り上げられたことから、精神的な負担を訴えていたとされる。警察は取材対応の過程で「飲酒運転の通報者については明かせない」との立場を維持している。

先立ってイ・ジンホは2024年10月、SNSを通じて自身の違法賭博を告白した。警察の調べによると、イ・ジンホは違法賭博で数億ウォン（数千万円）を浪費し、借りた金額は23億ウォン（約2億3000万円）に達していたという。

さらに借金をした相手の名義として、BTSのJIMIN、芸人のイ・スグン、歌手のハ・ソンウンなど著名人の名前が挙がった。

警察はイ・ジンホの飲酒運転事件とAさんの死亡との関連性を含め、事件の詳しい経緯を慎重に捜査している。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

