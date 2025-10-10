BOYNEXTDOOR、メンバー作詞・作曲のタイトル曲も！新AL『The Action』トラックスポイラー映像公開 | RBB TODAY

カムバックを控えたBOYNEXTDOORが、新アルバムに収録される全曲の一部音源を初公開した。

BOYNEXTDOORは10月9日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて、5thミニアルバム『The Action』のトラック・スポイラー映像を公開した。

映像の中で6人のメンバーは、映画制作クルー「TEAM THE ACTION」に扮し、短編映画の撮影に挑戦。情熱を燃やしつつも、どこかぎこちない演技で笑いを誘う構成となっている。

映像には、タイトル曲『Hollywood Action』をはじめ、『As Time Goes By』『JAM!』『Bathroom』『Live In Paris』といった収録曲の一部が挿入されており、作品全体がまるで映画のように演出されている。各トラックで異なるジャンルに挑戦しており、アルバムへの期待感を一層高めた。

（画像＝KOZエンターテインメント）

タイトル曲『Hollywood Action』は、“ハリウッドスターのような自信”をテーマにした楽曲。短いフレーズでも強烈な印象を残すサウンドが特徴で、軽快なブラスサウンドとスウィングリズムが融合している。メンバーのジェヒョン、テサン、ウナク、イハンが作詞・作曲クレジットに名を連ね、グループの個性をさらに際立たせている。

BOYNEXTDOORは今回、「映画」をテーマにした一連のプロモーションを展開中だ。メンバーたちは映画制作クルーとしてフィルムフェスティバルに参加するという設定のもと、ストーリー仕立てのコンテンツを続々と公開している。構成のしっかりした新鮮なプロモーションが、カムバックへの関心をさらに高めている。

10月20日18時にリリースされるBOYNEXTDOORの5thミニアルバム『The Action』は、“挑戦と成長”をテーマに掲げた作品。「より良い自分へと進みたい」という前向きなメッセージが込められており、メンバー全員が今回も全曲の作詞・作曲に参加し、クリエイティブな才能を発揮している。

勢いに乗るBOYNEXTDOORの新アルバムに、ファンの期待と注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

