SAY MY NAME・ソハの父親が逝去　元AKB本田仁美がリーダー、ジェジュン手がけるグループ【全文】 | RBB TODAY

SAY MY NAME（セイマイネーム）のメンバー、ソハの父親が逝去したという知らせが伝えられ、悲しみを呼んでいる。

10月10日、所属事務所iNKODEエンターテインメントは公式SNSでソハの父親の訃報を伝えた。

iNKODEは「SAY MY NAMEのソハの父親が本日ご逝去されました」「現在、ソハは弔問客の対応をしており、深い悲しみの中でも家族と共に最後の道を見守っています」と説明している。

（写真提供＝OSEN）ソハ

これに先立ち、iNKODEの代表である元東方神起・JYJのキム・ジェジュンは、自身のSNSを通じて「よくないことが起きた」と沈痛な心境を吐露していた。

iNKODEエンターテインメントの発表全文は以下の通り。

◇

こんにちは。iNKODEエンターテインメントです。

SAY MY NAME・ソハの父親が本日ご逝去されました。

現在、ソハは弔問客の対応をしており、深い悲しみの中でも家族と共に最後の道を見守っています。

ソハのために温かい慰めとお気持ちを送っていただければ幸いです。

謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。

■【写真】「破壊力すごい」本田仁美、“意外なボリューム感”

■【写真】元AKB宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」

■【写真】SAY MY NAMEに新メンバーが加入