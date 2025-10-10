“逆走ヒット”で注目集めたFIFTY FIFTY、電撃カムバックを発表！新AL『Too Much Part 1.』リリースへ | RBB TODAY

ガールズグループFIFTY FIFTYが電撃カムバックする。

FIFTY FIFTYは10月10日0時、公式SNSを通じて新アルバムのリリースを知らせるポスターをサプライズ公開し、11月4日に新アルバム『Too Much Part 1.』 でカムバックすることを正式に発表した。今回のカムバックは、今年4月に発表した『Day & Night』以来、およそ半年ぶりとなる。

公開されたポスターには、カラフルな色彩のハサミや小石が散りばめられ、その上に謎めいた手が写るポラロイド写真が並んでいる。見た人の想像を掻き立てる不思議な構成で、コンセプトへの期待感をさらに高めた。

（写真＝ATTRAKT）

前作のタイトル曲『Pookie』で“逆走ヒット”を記録したFIFTY FIFTYは、確かな実力とハイクオリティな音楽だけを追求し、“信頼して聴けるガールズグループ”としての地位を確立した。グローバルファンに愛され、確固たる存在感を示している。

また、今年は“『Pookie』チャレンジ”の世界的なブームをはじめ、「2025 D-Awards」「ソウルミュージックアワード」「K-WORLD DREAM AWARDS」「2025ブランド顧客忠誠度大賞」など、数多くの授賞式で受賞を果たすなど、多忙な1年を過ごしてきた。そんな中で伝えられた年末カムバックのニュースに注目が集まっている。

なお、FIFTY FIFTYの新アルバム『Too Much Part 1.』は11月4日にリリースされる。アルバムの詳細やコンセプトに関する追加情報は順次公開予定だ。

◇FIFTY FIFTYとは？

キナをはじめとするメンバーで構成され、2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースすると、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン（最高順位17位）し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録（8週連続）を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人（ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ）を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。

