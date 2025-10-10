JAEJOONG（ジェジュン）、渋谷で日本アリーナツアー記念ポップアップストア開催！ファン必見のグッズも登場 | RBB TODAY

JAEJOONG（ジェジュン）の日本アリーナツアーを記念して、「JAEJOONG POP UP STORE -The Path of RE：VERIE-」が開催される。

同ポップアップストアは、10月18日～11月3日までの期間、渋谷モディ7階で実施される。営業時間は11時～19時（※施設の営業時間とは異なる）。

混雑を避けるため、10月18日・19日の2日間は一部時間帯のみ事前予約（先着）による入場制となる。対象時間は両日とも11時10分～14時30分の入場回で、申し込み期間は10月10日18時から各回の入場時間20分後まで。各回定員に達し次第受付終了となるが、予約枠に空きがある場合は当日予約なしでの入場も可能だ。

会場では、JAEJOONGのオリジナルグッズが販売され、購入制限の詳細は後日発表される予定。また、期間中に税込5000円以上購入した来場者を対象に、1回抽選会へ参加できる「お買い上げ抽選会」も実施される。さらに、ファンクラブ（FC）会員であればプラス1回、エポスカードでの支払いでもう1回、最大で3回まで抽選に参加できる。

抽選の賞品は、A賞がサイン入りアクリルボード（後日配送予定）、B賞がガーランドセット（全5種）、C賞がガーランド（全5種のうちランダム1枚）。特典は無くなり次第終了となり、抽選会は当日購入分のレシートのみ有効。レシートの合算や分割精算はできない。また、エポスカードは本人名義のみ使用可能で、提示のみでは利用できない。当日の新規入会も会場で受け付けている。

会場販売グッズ

エポスカード入会特典ガーランド5種セット

会場内で新規にエポスカードへ入会した方には、「ガーランド（5種）セット」がプレゼントされる。特典はイベント期間中、会場での新規入会者に限られ、WEB入会は対象外。申し込みには審査があり、対象は18歳以上（高校生を除く）。特典は無くなり次第終了となる。

ポップアップストアの詳細は、渋谷モディのイベントサイトで確認できる。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

