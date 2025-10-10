“女性と密着”目撃談で熱愛説浮上　疑惑にTXT・ヒュニンカイが自ら説明「正直に話す」 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（TXT）のヒュニンカイが、熱愛疑惑について自らコメントを発表した。

10月10日、ヒュニンカイはファン向けプラットフォーム「Weverse」に長文を投稿。「MOA（TXTのファン）に申し訳ない気持ちもあるし、避ける必要もないと思ったので正直に話すことにした」と切り出した。

彼は続けて、「デビュー以来、メンバーに迷惑をかけるのが何より嫌で、普段はほとんど外出しない。でも久しぶりに会う知人だったので席をともにした」とし、「ただ置いて帰ることはできず、すぐ送り届けてから宿舎に戻った」と当時の状況を具体的に説明した。

（写真提供＝OSEN）ヒュニンカイ

さらに「自分は嘘をつくのが嫌いな性格で、オープンに伝えたいと思った」と述べ、「多くの誤解を招いてしまったが、MOAが心配するようなことは全くない。メンバーやファン、そして事務所の人に心配をかけてしまい申し訳ない」と改めて謝罪の気持ちを示した。

最後に「信頼される人になりたいと言ってきたのに、期待に応えられなかったことが残念だ。MOAを苦しめてしまい、本当に心苦しい」と結んだ。

なお最近、ネット上には飲食店を出たヒュニンカイが女性と同じ車に乗り込む映像が出回っていた。彼が泥酔状態の女性を支える姿も映っており、このことから一部で熱愛説が提起されていた。

◇ヒュニンカイ プロフィール

2002年8月14日生まれ。本名カイ・カマル・ヒュニン。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてBig Hitエンターテインメントからデビュー。アメリカと韓国のハーフで、中国に在住していたことも。そのため英語、韓国語、中国語が堪能であり、ポルトガル語も話すことができる。同じくTOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヨンジュンとは、デビュー前の2018年にBTS・Vのソロステージでバックダンサーを務めた。

