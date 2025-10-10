TWICE、“デビュー10周年”スペシャルAL『TEN：The Story Goes On』本日リリース！ファンへ愛を届ける | RBB TODAY

TWICEがデビュー10周年を記念したスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースする。

TWICEは本日（10日）、スペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』とタイトル曲『ME+YOU』をリリースする。10月20日にデビュー10周年を迎えるTWICEが、これまで変わらぬ愛を送ってくれたファン「ONCE（ワンス）」に贈る“特別なプレゼント”としての意味を持つ作品だ。

本作は、2015年のデビューアルバム『THE STORY BEGINS』から始まったTWICEの物語が、10年を経た今もなお続いていることを伝える記念的なアルバム。タイトル曲『ME+YOU』は、感覚的なメロディと爽やかなグルーヴが調和したR&Bポップジャンルの楽曲で、メンバー同士、そしてONCEへの“永遠の友情”を約束する温かいメッセージが込められている。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）TWICE

メンバー自身が歌詞のアイデアを出し合い、真心を込めて完成させた作品であり、K-POPを代表するプロデューサー・KENZIEが作詞・作曲に参加し、音楽的な相乗効果を生み出した。

TWICEは最近、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」の追加開催地を発表した。全会場で客席を360度開放するという革新的な構成で話題を呼び、台北、北米、ヨーロッパなど世界各地へと拡大する。同ツアーでは、世界42都市で計63公演を行い、グループ史上最大規模のワールドツアーを展開する予定だ。

10周年を迎えてもなお、揺るぎない人気を誇る“グローバルトップガールズグループ”としての存在感を示すTWICEのスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』は、本日10日13時にリリースされる。また、10月18日17時には、ソウル・高麗（コリョ）大学ファジョン体育館でファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツ

■【写真】モモ、“胸元チラリ”な大胆ドレス姿

■【写真】サナ、ブラトップ姿の“メリハリ体型”