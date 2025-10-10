デート中のような写真を投稿して自ら熱愛説を浮上させてしまった韓国俳優　好意的に受け止められているワケ | RBB TODAY

俳優チョン・イルに熱愛説が浮上したが、ファンはむしろ歓迎しているようだ。

チョン・イルは10月9日、自身のSNSに女性とカフェで一緒に撮ったような写真を投稿したが、すぐに削除した。

2人はおそろいのスマートフォンケースを手にしており、写真には「良い日」という文言が添えられていたため、恋人同士のような雰囲気を漂わせた。

短時間の掲載にもかかわらず、その投稿はキャプチャされ、各種オンラインコミュニティで拡散。「ラブスタグラムではないか」とされ、熱愛説へと発展した。

ネットで祝福ムード広がる

この件についてチョン・イルの所属事務所関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し「俳優の私生活なので確認が難しい。ご理解をお願いしたい」と短くコメントした。

（写真提供＝OSEN）チョン・イル

一般的に、熱愛報道に対して「私生活のため確認不可」という立場を示す場合、事実上「認めた」と解釈されることが多い。

チョン・イルの“セルフ熱愛説”のお相手とされる女性は、彼がモデルを務めているダイエット食品ブランドのCEOであり、ソウル大学農業生命科学大学院の修士課程を修了した秀才として知られている。2021年に同ブランドを設立しており、年齢などの詳しい情報は明らかになっていない。

チョン・イルは同ブランドに単なるモデルとしてだけでなく、企画から新製品の開発にまで積極的に関わっており、2024年末にはバザーイベントにも参加して難病の子どもたちに1000万ウォン（約100万円）を寄付したこともある。

オンライン上ではチョン・イルの熱愛説をめぐって好意的な反応が少なくない。

ネットユーザーの間では「もう公開恋愛をしてもいい年齢だ」「本当ならお祝いすべきこと」「もうすぐ40歳なんだから別にいいでしょ」「すごい、おめでとう」など、好意的な意見が多数を占めている。

今年38歳になったチョン・イルは、2006年のデビュー以来、大きな事件やスキャンダルもなく安定した活動を続けてきた俳優だ。その分、私生活の管理が徹底していたこともあり、もし熱愛が事実なら、「初の公開恋愛を応援する」という反応が大半を占めている。

（写真提供＝OSEN）チョン・イル

何よりチョン・イルは2006年に大きな交通事故に遭い、その影響で部分的な記憶喪失を告白し、多くの人々の同情を買った。また、血管がいつ破裂してもおかしくないという脳動脈瘤の診断を受け、うつ病を経験したこともあるという。

2022年に取材陣と会った際、彼は「人生に対する考え方が本当に変わった。焦りも多く、否定的に考えることも多かったが、前向きになった。“一日一日を楽しもう”と思うようになった。感謝の気持ちや、ささやかな幸せが何なのかを知るようになった。大きなことから幸せが来るわけではないから」と語っていた。

心身ともに健康なチョン・イルが初の公開恋愛をスタートさせるのか、ファンの注目が集まっている。

なお、チョン・イルは現在、KBS2の週末ドラマ『華麗な日々』（原題）で主演を務めている。

（記事提供＝OSEN）

◇チョン・イル プロフィール

1987年9月9日生まれ。2006年に公開された映画『静かな世界』で俳優デビューし、同年に韓国の地上波MBCの人気シットコム『思いっきりハイキック』に出演し、お茶の間でもその名を知らせた。デビュー前の交通事故の影響で脳動脈瘤の診断を受けたが、2016年に社会服務要員として兵役につき、2019年11月に除隊。除隊後まもなくして時代劇ドラマ『ヘチ 王座への道』で21代王の英祖（ヨンジョ）を熱演し、華麗な復帰を遂げた。

■【画像】お相手は女性CEO？チョン・イルに熱愛説が浮上、“ラブラブ投稿”を即削除

■『ヘチ』主演チョン・イルの仰天告白！脳動脈瘤を患った過去があった

■熱愛説に「私生活なので確認できない」で乗り切ろうとする韓国芸能事務所…デメリットも？