興収16億円＆観客140万人突破！韓国でも旋風続く『チェンソーマン レゼ篇』、『ポニョ』超えも視野 | RBB TODAY

映画『チェンソーマン レゼ篇』が、韓国公開15日目にして累計観客動員数140万人を突破した。

韓国映画振興委員会の映画館入場券統合ネットワークによると、『レゼ篇』は10月8日時点で累計観客数140万372人を記録。興行収入は150億1566万4680ウォン（約16億1500万円）に達した。

『レゼ篇』は韓国アニメ映画『キング・オブ・キングス』（131万人）を上回り、今年公開されたアニメ映画の興行成績で第2位に浮上。さらに、同名ゲームを原作とした実写映画『マインクラフト／ザ・ムービー』（135万人）も抜き、勢いを見せている。

アニメにとどまらず、全体のボックスオフィスでも首位の『ボス』（原題）、2位の『No Other Choice』（英題）に続いて3位にランクイン。前売りランキングでは3日連続1位を維持しており、口コミ効果によるロングランヒットが期待される。

（画像＝ソニー・ピクチャーズ）『チェンソーマン レゼ篇』

また、日本アニメーションの韓国興行ランキングでもTOP10に入り、スタジオジブリの名作『崖の上のポニョ』（2008年、151万人）の記録突破も目前。今後のさらなる記録更新に注目が集まっている。

■【画像】韓国のマンガに『チェンソーマン』パクリ疑惑

■『鬼滅の刃』の始球式、韓国で突如中止に…「右翼アニメとか最悪」

■【画像】『鬼滅の刃』“盗作疑惑”の韓国ゲーム、キャラが似すぎ