IZ*ONE出身チェ・イェナ、“びしょ濡れフェスの女神”にアドバイス求める？「水に当たれば良い」 | RBB TODAY

歌手チェ・イェナが“びしょ濡れフェス”「WATERBOMB」のビハインドから宇宙人トークまで、突拍子もなく愛らしい魅力を爆発させる。

彼女は、オーディション番組にともに出演したクォン・ウンビに「WATERBOMB」のステージのノウハウを伝授された話を公開する。

10月8日、韓国で放送されるMBC『ラジオスター』では、映画監督チャン・ジン、俳優キム・ジフン、タレントのキム・ギョンラン、チェ・イェナがともにする「センス良いね」秋夕（チュソク、韓国の祭日）特集が組まれる。

チェ・イェナは『ラジオスター』初出演後、反応を伝え、皆を喜ばせた。彼女は、「放送が終わってIZ*ONEメンバーだった（IVE・）ウォニョンが真っ先に楽しく見たと連絡が来た」と明らかにした。

（写真＝MBC）チェ・イェナ

また、彼女は「WATERBOMB」のステージと関連して、「WATERBOMBの女神」と呼ばれるクォン・ウンビにアドバイスを求めたエピソードを公開する。

彼女は、「水があまりにも強すぎたらどうすれば良いのかと尋ねたところ、『ただ水に当たれば良い』と言っていた」と爆笑を誘い、クォン・ウンビの現実的なアドバイスを公開し、皆を驚かせた。

続けて、降り注ぐ水への解決法を見つけた彼女は、「傘をさした」という率直な告白でスタジオを笑いの渦にした。

さらに、科学ユーチューバーのクェドと“異色の親友”になった由縁も明かされる。彼女は、「宇宙人は本当にいるのだろうかと思って、DMを送ったところ、長文の返事が来た」と満足気な笑みを浮かべた。

なお、チェ・イェナが出演した『ラジオスター』は、10月8日21時50分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

