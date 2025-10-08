MEOVV、洗練されたスポーティールックで視線独占！新SG『BURNING UP』コラージュ公開 | RBB TODAY

ガールズグループMEOVVが“MZ世代らしさ”溢れるティージングコンテンツを公開した。

去る10月6日、所属事務所THEBLACKLABELは、公式SNSを通じて、来る10月14日にリリースされるMEOVVの新しいデジタルシングル『BURNING UP』のティージングコンテンツを公開した。

公開されたコンテンツは、MEOVVのメンバーたちの姿を捉えたコラージュフォトで、グループ写真からメンバー個人の自撮りまで、さまざまなカットが盛り込まれ、視線を釘付けにしている。

スポーティーな衣装にヘアバンド、ニット帽などのファッションアイテムで洒落た魅力を強調したメンバーたちのさまざまな瞬間が、一気に盛り込まれている。常にトレンディーな音楽とスタイルで愛されてきたMEOVVが見せる新しいコンセプトはどのようなものなのか、好奇心が刺激される。

（写真＝THEBLACKLABEL）MEOVV

これに先立ち、新しいデジタルシングル『BURNING UP』の雰囲気を垣間見ることができるティージングコンテンツが順次公開され、期待を高めた。

デビュー当時からグループのアイデンティティとして定着した猫のコンセプトから、Y2Kの雰囲気を感じさせるイメージと8ビートサウンドが調和し、以前にはなかった音楽の誕生を知らせている。

なお、MEOVVの新しいデジタルシングル『BURNING UP』は来る10月14日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

