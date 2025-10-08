NMIXX、“実力派”らしいプロモーション！アカペラハイライトメドレーで新ALへの期待高める | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXが、質の高いアカペラで1stフルアルバムのプロモーションに乗り出した。

来る10月13日、NMIXXは1stフルアルバム『Blue Valentine』と同名タイトル曲をリリースする。

10月8日、所属事務所JYPエンターテインメントはNMIXXの公式SNSにグループの代表的ティージングコンテンツであるアカペラハイライトメドレー動画を公開した。

6人のメンバーのハーモニーで、新しいアルバムの収録曲の一部を鑑賞できる今回のコンテンツは、名盤の誕生を予感させた。

（写真＝JYPエンターテインメント）NMIXX

NMIXXは、タイトル曲『Blue Valentine』、トラックビデオで先行公開された『SPINNIN' ON IT』、『Phoenix』『Reality Hurts』『RICO』『Game Face』『PODIUM』『Crush On You』『ADORE U』『Shape of Love』と、完成度の高い新曲を披露した。

世界各国の多くのK-POPファンが待ちわびていたNIMXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は、バランスの良いガールズグループの存在感を再び証明する作品になる見通しだ。

ラテンポップ、HIPHOP、レゲトン、ハイパーポップなど、多彩な音楽を盛り込み、デビュー曲『O.O』のジャンル別パートを2曲にそれぞれわけた音源『O.O Part 1（Baila）』『O.O Part 2（Superhero）』も収録された。ここにヘウォンが『PODIUM』『Crush On You』、リリーが『Reality Hurts』の作詞に参加し、感性を溶けこませた。

なお、NMIXXの1stフルアルバム『Blue Valentine』は10月13日にリリース予定だ。

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。

