おみ脚の長さバグってる…超ミニワンピで足組み、IVE・リズの近況に反響「超最強」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのリズが、非現実的なスタイルを披露した。

リズは最近、自身のインスタグラムを更新し、「This moment will stay with me forever Thanks,Valentino（この瞬間は永遠に心に残る。ありがとう、ヴァレンティノ）」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、フランス・パリで開催されたラグジュアリーブランド「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のファッションショーに参加した際のオフショットとみられる。

リズは、ツイード素材にビッグカラーを合わせたミニワンピースを着用し、フェミニンなコーディネートを披露。ミニ丈のワンピースからはスラリと伸びた美脚が際立ち、視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは、「お姫様みたい」「スタイル良すぎる」「非現実的な美しさ」「脚なっが！」「超最強」といったコメントが寄せられている。

（写真＝リズInstagram）

なお、リズが所属するIVEは、10月31日から11月2日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「SHOW WHAT I AM」を開催する予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

