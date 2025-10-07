BLACKPINK・ジェニー、“艶やかスリップドレス”で圧巻オーラ！パリで輝くファッションアイコンの風格【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、フランス・パリで変わらぬ“ワールドクラス”のオーラを放ち、ファッションアイコンとしての存在感を改めて証明した。

ジェニーは10月7日、自身のSNSを通じて「CHANEL Spring Summer 2026 Collection by Matthieu Blazy」に参加した際のビハインドカットを公開した。

公開された写真でジェニーは、ライトブルーのビスコース素材のスリーブレストップとスカートのセットアップを着用。まるでシルクのように柔らかく流れる素材感と、さりげないエンボス加工のディテールが、彼女ならではの上品かつトレンディな魅力を際立たせている。

さらに、爽やかなライトイエローのミニバッグをアクセントに加え、“人間シャネル”と称される彼女らしい完璧なスタイリングを披露した。

また、車内で撮影した魅惑的な自撮り写真や、屋外テラスでサングラスをかけながらピンク色の綿菓子を楽しむおちゃめな姿など、さまざまな瞬間を捉えた写真も公開。特に、屋外テラスでは「CHANEL」の新クリエイティブディレクター、マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）と親しげに会話を交わす様子も見られ、自然体で親密な雰囲気が目を引いた。

（写真＝ジェニーInstagram）4枚目マチュー・ブレイジー（左）とジェニー

なお、ジェニーが所属するBLACKPINKは、最近ヨーロッパツアーを成功裏に終え、今後は10月18日の台湾・高雄公演を皮切りに、バンコク、ジャカルタ、ブラカン、シンガポール、東京、香港などアジア主要都市でツアーを続けていく予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

