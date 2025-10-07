ATEEZ、ツアー密着＆バラエティ企画に挑戦！ドキュメンタリー『ATEEZ 8 FACE』第2弾放送決定 | RBB TODAY

ATEEZのドキュメンタリー番組『ATEEZ 8 FACE』第2弾の放送が決定した。

今年1月から2月にかけて放送されたATEEZのドキュメンタリー番組『ATEEZ 8 FACE』の第2弾となる『ATEEZ 8 FACE season2』が、11月30日より4週連続で放送される。

season1では、人気と実力を兼ね備えたATEEZの、語られることのなかったそれぞれのパーソナルな魅力を「2つの側面」から描き出し、話題を呼んだ。season2では、現在開催中ワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」の日本公演、韓国公演、アメリカ公演に密着し、パフォーマンス映像から公演の裏側まで余すところなく公開される予定だ。

（画像＝BS-TBS）

また、インタビューを通して語られたメンバーそれぞれの公演にかける熱い思いも放送される。さらに、バラエティー企画にも挑戦し、今まで見たことのないATEEZの新たな姿に期待が高まっている。

なお、『ATEEZ 8 FACE season2』は、11月30日から4週連続で毎週日曜午後4時よりBS-TBSおよびBS-TBS 4Kで放送される予定だ。

■【写真】サン、ファンをメロメロにする肉体美

■【写真】ミンギ、眼鏡×シャツで反則級の色気

■【写真】ユンホ×ヨサンの“最強”ビジュアル