韓流スターに仲間入り？『暴君のシェフ』で大ブレイクのイ・チェミン、俳優ブランド評判で1位に！ | RBB TODAY

ドラマ『暴君のシェフ』で見事な演技を披露した俳優イ・チェミンの勢いが止まらない。

韓国企業評判研究所が発表した2025年10月のドラマ俳優ブランド評判ビッグデータ分析によると、1位はイ・チェミン、2位はソン・スンホン、3位はイ・ヨンエという結果となった。

同研究所は、2025年9月7日～10月7日までに放送されたドラマに出演している俳優100人を対象に、ブランドビッグデータ1億1266万6718件を分析。消費者のブランド参加量、メディア量、コミュニケーション量、コミュニティ量を測定し、独自のブランド評判アルゴリズムを用いて指数化した。これは前月（9月）のデータ8174万4771件と比べて23.88％増加している。

分析は「参加指数」「メディア指数」「コミュニケーション指数」「コミュニティ指数」の4項目で構成され、消費者行動を基に「参加価値」「交流価値」「メディア価値」「コミュニティ価値」「ソーシャル価値」を算出。重み付けを行い、総合的なブランド評判指数として評価している。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン

今回1位となったイ・チェミンのブランド評判指数は821万7657ポイント。内訳は参加指数211万1967、メディア指数154万1157、コミュニケーション指数207万2977、コミュニティ指数249万1556だった。

続くソン・スンホンは391万9557ポイント、イ・ヨンエは354万9119ポイントを記録。4位にはシン・イェウン（337万7749ポイント）、5位にはチョン・ジヒョン（331万6944ポイント）がランクインした。

韓国企業評判研究所のク・チャンファン所長は「2025年10月のドラマ俳優ブランド評判分析の結果、イ・チェミンが1位となった。ビッグデータリンク分析で『熱演する』『再創造する』『多様だ』といったキーワードが高く現れ、キーワード分析では『暴君のシェフ』『イ・ホン』『代替不可能な俳優』が上位に挙がった。さらにポジティブ・ネガティブ比率分析ではポジティブ率93.75％という非常に高い数値を示した」と述べた。

また、ク所長は「ドラマ俳優カテゴリー全体のブランドビッグデータを分析したところ、前月に比べてブランド消費が14.56％、ブランドイシューが10.17％、ブランドコミュニケーションが33.53％、ブランド拡散が29.89％上昇した」と明かした。

同研究所は、ブランドビッグデータを活用して俳優のブランド評判の変化やトレンドを追跡しており、今回の調査では、イ・チェミン、ソン・スンホン、イ・ヨンエ、シン・イェウン、チョン・ジヒョン、少女時代のユナ、チャン・ドンユン、オム・ジョンファ、コ・ヒョンジョンなど、計100人の俳優が対象となった。

イ・チェミンは、ドラマ『暴君のシェフ』で主演を務め、代役出演ながらも卓越した演技力と圧倒的な存在感で視聴者を魅了。その実力と成果により、今“最大のブレイク俳優”として注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。

