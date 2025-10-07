『チェンソーマン レゼ篇』が韓国で再浮上、前売り率が『仕方がない』を上回る…口コミの勢いで全体2位に | RBB TODAY

日本のアニメ映画『チェンソーマン レゼ篇』が韓国で再浮上している。

前売り率で、イ・ビョンホンとソン・イェジンの共演で話題のパク・チャヌク監督作『仕方がない』（原題）を上回ったのだ。

10月7日、韓国映画館入場券統合ネットワークによると、『チェンソーマン レゼ篇』は同日午前10時半現在、予約観客数10万2128人を記録。これは前売り率19.3％を占める数字で、全体の2位となっている。

現在、韓国は秋夕（チュソク、陰暦8月15日）連休の映画興行戦の真っただ中だ。

『チェンソーマン レゼ篇』は、前売り率トップの『ボス』（原題、22.2％）、3位『仕方がない』（14.2％）、4位『トロン：アレス』（7.1％）、5位『ワン・バトル・アフター・アナザー』（5.6％）と話題作が並ぶなかで、際立った存在感を示している。

（画像＝ソニー・ピクチャーズ）『チェンソーマン レゼ篇』韓国版ポスター

『仕方がない』と同じく、韓国で9月24日に公開された『チェンソーマン レゼ篇』は、公開から12日で観客動員数100万人を突破。口コミの勢いを受けて前売り率も再び上昇し、累計観客数115万人を記録している。

今年、韓国では『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』（94万人）、『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』（73万人）をはじめ、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』が観客動員数522万人を記録するなど、日本アニメ映画がヒットしている。

そこに『チェンソーマン レゼ篇』も加わり、日本アニメ映画の底力をさらに証明していく見通しだ。

