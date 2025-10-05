BLACKPINK・ジス、「ディオールの女神」としての圧倒的な存在感【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、再び“ヒューマン・ディオール”であることを証明した。10月1日、ジスはパリで開かれた『ディオール 2026春夏ウィメンズコレクション』で大きな注目を浴びた。

【話題】ジス、「Dior Beauty」グローバルモデルに

フランスメディア『Vogue France』は「ディオールのミューズであり友人であるジスが、パリ滞在中に再び大きな話題を呼んだ」と報じた。ジスは車から降りるとすぐに、ディオール・ウィメンズPR総括のマチルド・ファヴィエに案内され、挨拶を交わした。その前には自分の名前を呼ぶファンたちに笑顔で応じ、会場に入る際には多くの報道陣やカメラマンが彼女を追いかけた。

会場内でジスは、オスカー受賞俳優のマイキー・マディソン、ジェニファー・ローレンス、グレタ・リーの間に着席。また、同じディオール・ビューティーモデルであるアニャ・テイラー＝ジョイ、ウィロー・スミス、ジェナ・オルテガとも談笑する姿が見られ、親密な関係をうかがわせた。

(写真提供=ディオール・コリア)

さらにジスはディオールのVVIPたちとも交流した。ディオールCEOのデルフィーヌ・アルノーは、ショーの後にジスが会場を去る前に言葉を交わす様子が目撃され、クリスチャン・ディオール・パルファンCEOのヴェロニク・クルトワはジスに「本当に素敵で有名ですね」と声をかけたという。

ディオールと、グローバルアンバサダーであるジスへの最高待遇はここで終わらなかった。ディオールのSNSアカウントは、すべてのプラットフォームにジスの映像を即時に投稿。数多くのセレブリティが参加したにもかかわらず、ジスは常にディオールショーの報道の中心人物であり続けた。

(写真提供=ディオール・コリア)

そして最も重要なのは、9月29日にディオールがグリーンのクチュールドレスを着たジスの映像を公開し、彼女が「ディオール SS26ショー」の顔に選ばれたことだ。メンズコレクションはサッカー選手キリアン・エムバペ、ウィメンズコレクションはジスが牽引している。この映像はTikTokだけで5000万回再生を記録した。

これを見たファンたちは「やっぱりディオールのミューズ」「本当に似合う」「ジスはいつもディオールからVVIP待遇を受けている」といった反応を見せた。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

■【話題】ジス、「Dior Beauty」グローバルモデルに

■【写真】ジス、いくらなんでも“短すぎる”衣装

■【写真】ジス、胸元開いた“魅惑ドレス”