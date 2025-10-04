『ONE PIECE』のゾロ？Stray Kids・ヒョンジン、アニメから飛び出したような“強烈グリーンヘア”に反響！【PHOTO】 | RBB TODAY

Stray Kidsのヒョンジンが、アニメキャラのようなビジュアルを披露した。

ヒョンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「春に撮ってたんだ」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真は、8月にリリースされた4thフルアルバム『KARMA』のタイトル曲『CEREMONY』ミュージックビデオのオフショットとみられる。

ヒョンジンはレーシングジャケットに黒のレザーパンツを合わせ、スポーティーかつエッジの効いた雰囲気を演出。特に鮮やかなグリーンのヘアカラーは、『ONE PIECE（ワンピース）』のゾロを彷彿とさせ、強烈な印象を残した。

この投稿を見たファンからは「イケメンすぎる」「感嘆しか出てこない」「ゾロ?!」「気絶する」「完璧」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ヒョンジンInstagram）

なお、ヒョンジンが所属するStray Kidsは、10月18日・19日に仁川（インチョン）アシアド主競技場で、ワールドツアーのアンコール公演「Stray Kids World Tour」を開催する予定だ。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。JYPエンターテインメントに練習生として入所する前はダンス経験がなく、他の練習生から「ビジュアルだけでもデビューできるだろう」と言われながらも熱心にレッスンに励み、見事ダンサーのポジションを獲得したという努力家。クールな表情とのギャップを感じさせる無邪気な笑顔もまた、ファンの心をとらえている。

