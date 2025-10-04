え、上着てない…？aespa・ジゼル、“タトゥー”びっしりの美背中露出SHOTにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

K-POP女性グループaespa（エスパ）の日本人メンバー、ジゼルが“タトゥーだらけ”の美背中を披露して話題だ。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、トップスを着ていないと見られるジゼルが、タトゥーが多く描かれた美背中を大胆に披露している。

「333」という数字や独特な模様が描かれたこのタトゥーは、2週間程度で消えるとされているヘナタトゥー。ジゼルは最近、メンバーのニンニンとともにヘナタトゥーを入れたことで知られており、10月2日に仁川（インチョン）国際空港を通じて出国した際、現場に駆け付けた報道陣の前でお披露目していた。

そんなジゼルのタトゥー姿を見たファンからは、「とても素敵です」「女神ジゼル様、万歳」「素晴らしい…」など絶賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは本日（10月4日）マリンメッセ福岡A館で行われる福岡公演を皮切りに、4都市全10公演を行う日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN」がスタートする。

福岡公演は5日まで行われ、以降は10月11～12日に東京・有明アリーナ、18～19日に愛知・IGアリーナ、11月8～9日に国立代々木競技場第一体育館、26～27日に大阪・大阪城ホールで公演を行う予定だ。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

