2人の息子育てる韓国シンママタレント、4年公開交際の画家との再婚を発表　報告動画にアクシデントも | RBB TODAY

タレントのキム・ナヨンが画家／歌手のMY Q（マイキュー）との結婚を発表した。

10月1日、キム・ナヨンは自身のYouTubeチャンネル「キム・ナヨンのノーフィルターTV」にて、「GDJの皆さんに一番にお伝えします」というタイトルの動画を公開。「この4年間、大きな愛と信頼を持って傍で守ってくれたMY Qと、家族になることにしました」と、結婚のニュースを自ら報告した。

続いて「プロポーズを受けてから時間は経っていましたが、なかなか勇気が出ず、決断を先延ばしにしてきました。ただMY Qが長い間、私と子どもたちに見せてくれた献身性と信頼のおかげで勇気を持つことができました」と心境を明かし、「挙式は家族と親しい知人だけを招いて静かに行う予定です。多くの方に直接お知らせできなかった点、ご理解いただければと思います。良い家庭を築けるよう最善を尽くします」と付け加えた。

この映像には2人の息子に再婚を伝える場面も含まれていた。しかし、このコンテンツは公開直後に突如削除され、どうしたのかと注目を集める事態に。キム・ナヨンはその後、インスタグラムのストーリーで「システムエラーにより、明日午前に点検したあと、再アップロードする予定です」と説明した。

キム・ナヨンは2019年に離婚し、シングルマザーとして2人の息子を育てながらタレント活動を続けてきた。MY Qとの交際は、2021年に公表した。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）キム・ナヨン、MY Q

今回の報告を受け、キム・ナヨンのYouTubeチャンネルやSNSには「感動した」「これからの人生に幸せがあふれますように」「自分のことのように嬉しい」といった祝福のコメントが相次いでいる。

