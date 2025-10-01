『ボイプラ2』デビューメンバーは不参加…WEi、9カ月ぶりカムバック決定！10月29日に8thミニAL発売 | RBB TODAY

ボーイズグループ WEi（ウィアイ）がカムバックを確定した。

所属事務所OUIエンターテインメントは「WEiが10月29日に8枚目のミニアルバム『Wonderland』を発売する。多彩な魅力の中で無限に拡張していくWEiの音楽的スペクトラムに、多くの関心と期待をお願いしたい」と明らかにした。

今回のカムバックは、今年1月にリリースされた7thミニアルバム『The Feelings』以来、約9カ月ぶりとなる。『The Feelings』が愛にまつわるさまざまな感情を描いた作品だったのに対し、『Wonderland』ではWEiの“ワンダーランド”であるファン・RUi（ルアイ）に向けた真心を伝える。

（写真提供＝OUIエンターテインメント）

カムバックの発表とともに、WEiは公式SNSを通じて8thミニアルバム『Wonderland』のティーザーイメージも公開した。写真には、過去の活動曲のミュージックビデオに登場した炎、矢、心臓、割れたガラス、星などのオブジェがパズルのピースのように繋がっており、新アルバムへの期待を高めている。

WEiはデビュー以来展開してきた「IDENTITY」シリーズおよび「Love」シリーズを通じて、青春の情熱、成長、愛を歌い、“青春アイコン”としての地位を確立してきた。完成度の高いカムバックごとにメンバーが楽曲制作に直接参加し、音楽的力量を証明してきただけに、『Wonderland』で見せる新たな音楽とパフォーマンスにも注目が集まる。

なお、WEiの8thミニアルバム『Wonderland』は10月29日18時、各音楽配信サイトを通じてリリースされる予定だ。

また、今回のカムバック活動は、9月25日に最終回を迎えたオーディション番組『BOYS II PLANET』でデビューが決定したキム・ジュンソが不参加となり、チャン・デヒョン、キム・ドンハン、ユ・ヨンハ、キム・ヨハン、カン・ソクファの5人体制で行われる。

