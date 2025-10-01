「見せられるものはすべて見せた」EXO・スホ、圧巻ライブで証明したソロアーティストの実力 | RBB TODAY

EXOのスホが圧巻のパフォーマンスを披露し、ファンの心を虜にした。

スホは9月30日、ソウル・忠武アートセンター大劇場で開催されたスペシャル公演「The Moment：Live on Melon」のオープニングステージを飾った。

最新ミニアルバム『Who Are You』のリリース直後に行われた今回の公演は、彼が築き上げてきた“スホというジャンル”を余すことなく表現し、ファンと特別な時間を共有する場となった。

（写真＝Melon）スホ

新アルバムのタイトル曲『Who Are You』と収録曲『Light The Fire』、『1 to 3』で公演がスタート。スホは、エレキギターの演奏に乗せて安定した歌声を披露し、ファンはペンライトを振って応えた。

続いて披露された『Medicine』や『Birthday』ではダンサーと息を合わせ、ダイナミックなパフォーマンスを繰り広げた。最初のステージを終えたスホは「アルバムが出たら、一番にライブで聴かせたかった」と、今回の公演の意味を語った。

公演が進むにつれ、ステージは単なるコンサートにとどまらず、ファンミーティングやショーケースのような親密な雰囲気になった。スホは「今日は放送も配信もないから、気楽に楽しんでほしい」と語りかけ、観客と和やかに交流した。

（写真＝Melon）スホ

アコースティックギターで雰囲気を変えたスホは、『O2』『Let's Love』『Grey Suit』を披露し、ナチュラルで温かい感性を届けた。さらにMCでは「軍服務中、寒くて寂しいときにYouTubeのコメントに救われた。そのとき悩みながら作った曲だ」と告白し、観客の胸を打った。また「僕には生まれ持ったものはない。正確に言えば“顔”には恵まれているけど。そのほかは何もなくて、ただ努力と根性だけはあるとよく言われる。両親と天にいつも感謝している」と率直な心境も明かした。

後半はさらなる盛り上がりをみせた。上着を脱いでステージに上がったスホは、アレンジを加えた『Love Shot』『Growl』『Overdose』『Monster』を連続で披露した。1人でEXOの名曲を歌い上げたが、観客の大合唱と歓声がまるでメンバー全員がそろったかのようなエネルギーを作り出した。特に『Love Shot』では、スホならではのカリスマと余裕のあるパフォーマンスが際立った。

（写真＝Melon）

ラストは自ら作詞に参加した『Golden Hour』を披露した。「EXO-L（ファンダム名）のゴールデンアワーは“今この瞬間”であってほしい」と語り、ファンへ愛を伝えた。

アンコールでは『Fadeout』『Made In You』、さらに英語版『Who Are You』まで披露し、公演を締めくくった。ステージが終わってもファンは彼の名前を呼び、余韻を残した。

今回の公演は単なる新曲ショーケースではなく、1年4か月ぶりにカムバックを果たしたスホが、ソロアーティストとしてどんな世界を描き、ファンとどう向き合いたいのかを体現したステージだった。

彼はMCよりも歌とパフォーマンスに集中しつつ、時には素直な言葉でファンとの距離を縮めた。「The Moment：Live on Melon」の幕開けを飾ったスホのステージは、彼の「見せられるものはすべて見せた」という言葉通り、音楽・空間・時間を完全に満たした瞬間だった。

◇スホ プロフィール

1991年5月22日生まれ。本名はキム・ジュンミョン。2012年4月にEXOのリーダーとしてミニアルバム『MAMA』でデビュー。EXOとして『Growl』『Overdose』『Call me baby』『Monster』『Ko Ko Bop』『Obsession』などヒット曲を発表する一方、2020年3月にソロアルバム『Self-Potrait』を発売した。また、ミュージカル『The Last Kiss』『笑う男』、映画『グローリーデイ』『飛べない鳥と優しいキツネ』、ドラマ『リッチマン～嘘つきは恋の始まり～』などに出演し、俳優としての可能性も認められた。2020年5月14日から兵役を務め、2022年2月14日に召集解除（除隊）された。

■【話題】リーダーはつらいよ…スホの不運

■【写真】スホ、伊達メガネ姿から魅力が大放出

■【写真】スホ、東方神起ユンホとの2SHOT