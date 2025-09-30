中学生と交際疑惑のキム・スヒョン、肉を切らせて骨を断つ？当時の恋人に宛てた手紙を公開、新たな局面に | RBB TODAY

俳優キム・スヒョンが、突然この世を去ったキム・セロンさんと兵役中に恋人関係だったという疑惑を正面から否定した。

実際に交際していた恋人に宛てた手紙や日記帳が公開され、状況は新たな転換点を迎えている。

9月30日、キム・スヒョンの刑事事件を担当する法務法人「ピル」のコ・サンロク弁護士は「キム・スヒョンが軍生活中に残した記録を見ると、恋人と交わした手紙が多数存在する」とし、「その内容を見ると、キム・セロンさんとは明らかに異なる性格の文章だ」と強調した。

キム・スヒョンは2018年の部隊配置以降、毎日のように日記形式の手紙を綴り、休暇のたびに恋人と共有して交流した。約150点に及ぶ記録には、愛の告白や未来を共に描く文章が含まれていた。

特に2018年7月に書かれた手紙では、「僕は必ず彼女と来年の今ごろ旅行をする。もっと新しく、これまでやったことのないことを、彼女とすべてする」と記し、除隊後の恋人との未来を具体的に思い描いていた。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

コ・サンロク弁護士は「実際の恋人宛ての手紙には『愛している』『会いたい』といった表現が登場するが、故人に送った手紙には軍生活の感想や天気の話しか含まれていなかった」とし、「後に時期の異なる手紙が混ざり合い、軍時代から交際していたかのように歪曲されたのだ」と説明した。

またコ・サンロク弁護士は、「故人がSNSに投稿した後に削除した写真は2020年、大学2年の時点のものであり、一部公開された合成疑惑の写真も2019年末から2020年春の間に撮影されたもので、すでに成人した後のものだ」と明らかにした。

さらに「すべての資料は、キム・スヒョンと故人の関係が2019年夏に始まり、翌年に終了したことを示している」とし、「2019年11月に書かれたハガキも、成人した故人に宛てたもので、交際を始めたばかりの恋人同士に一般的に見られる文言だった」と説明した。

（写真提供＝OSEN）キム・セロンさん

先立って今年5月、キム・セロンさんが中学生時代からキム・スヒョンと交際していたという主張とともに、録音ファイルが公開され、波紋を呼んだ。

これに対しキム・スヒョン側は「当該録音はAIなどで操作された偽造ファイルだ」とし、強硬に対応する方針を明らかにした。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。

◇キム・セロンさん プロフィール

2000年7月31日生まれ。9歳から子役として活動を始め、スクリーンデビューとなった2009年公開の主演映画『冬の小鳥』では孤児院に捨てられた少女を熱演。カンヌ国際映画祭に韓国の役者史上最年少で招待された。2010年の『アジョシ』ではウォンビンと共演し、大韓民国映画大賞新人女優賞を最年少で受賞。2019年に韓国で放送されたドラマ『レバレッジ：詐欺操作団』では、凄腕の女泥棒役を見事に演じて魅力的な姿を披露した。2022年5月18日に免許取り消しレベルの泥酔状態で運転して事故を起こし、活動を自粛。2025年2月16日、24歳でこの世を去った。

■キム・スヒョン、“疑惑の期間”に交際していた本当の恋人に送った手紙を公開

■【キス写真も】“未成年”キム・セロンさんとの交際疑惑…キム・スヒョンが法的措置

■推定「20億円」とされる広告違約金と関係か キム・スヒョン、高級マンションを売却