日本人メンバー所属のAHOF、K-POP専門誌の創刊号に登場！華やかな始まりの主人公に | RBB TODAY

新人アイドルの現在と未来を一冊に盛り込んだグローバルK-POP専門誌『FI（Faves Idol）』が創刊号を発刊する。

『FI』は単純にビジュアルだけを盛り込んだ既存の雑誌の枠組みを越え、叙事と記録中心の企画を通じて、アーティストの始まりからファンとともに完成される過程を見せる新しい形態の雑誌だ。

特に、今回の創刊号にはアジア全域を越えて世界的に注目されている9人組ボーイズグループAHOFが参加する。彼らは、韓国初の公式マガジンプロジェクトを披露し、世界中のファンの関心を集めている。

AHOFはデビューするやいなや、さまざまな授賞式で賞を総なめにしている次世代グローバルルーキーだ。今年下半期も主要な授賞式への出演が確定し、賞の獲得を予告している。

デビューと同時に中国、日本、アメリカ、東南アジア、南米など、世界的に爆発的な人気を博し、韓国の音源チャート入りにも成功した。急速に成長しているAHOFは、今回の『FI』創刊号を通じて、ファンに初めて本格的なアイデンティティとビジョンを公開し、K-POP市場の新しい可能性を見せる予定だ。

（写真＝『FI』）AHOF

『FI』の最大の特徴は、「IF – FI – FIN」とつながる独創的な3段構成だ。「IF」はまだ完成されていない新人の可能性と始まりを、「FI」はアーティストとしての成長と目標を描き出す。そして、最後の「FIN」では、ファンがともに参加して完成する意味のあるページが盛り込まれる。

また、「FIN」では単にアーティストとの物語を見守ることにとどまらず、ファンが参加して最後の章をともに完成する特別な経験を提供する。ファンは、自身がアーティストのストーリーに最後の文章を書いていくという象徴的な意味を通じて、応援と愛情をより深く表現することができる。

（写真＝『FI』）AHOF

これは、ファンに一冊の雑誌を保有することを越え、アーティストとの交流の象徴として位置づけられるものと見られる。

なお、今回の創刊号パッケージには9つの未公開フォトカードが含まれ、予約販売特別イベントで撮影時に着用した衣装にサインをした服とサインポラロイド抽選イベントを行い、雑誌のなかのファン参加イベントを通じて、9人の直筆サインポラロイドを贈呈する。このパッケージはファンとアーティストが共感できる特別な経験をプレゼントする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】AHOFの日本人メンバー「ダイスケ」

■【写真】AHOF、爽やか美青年だらけ…スポーティーコンセプトの表紙

■【注目】AHOFメンバー、デビュー2カ月で活動中断を発表