あれ？と二度見するレベル…チェ・ジョンヒョプ、“激変”した姿に注目　新しいプロフィール写真が公開 | RBB TODAY

二階堂ふみと共演したドラマ『Eye Love You』で人気を博した俳優チェ・ジョンヒョプが、新しいプロフィール写真を公開した。

9月30日、所属事務所BLITZWAYエンターテインメントを通じて公開されたチェ・ジョンヒョプの新プロフィール写真は、一段と深まった内面の力と落ち着いた雰囲気を漂わせている。

オールブラックのスタイリングでシックかつ洗練されたカリスマ性を見せる一方、ベージュトーンのニットコーディネートでは温かく柔らかなムードを伝え、相反する魅力を披露した。

秋の雰囲気が漂う今回のプロフィール写真は、シックさと成熟美を同時に収め、今後の幅広い活躍への期待を高めている。

チェ・ジョンヒョプは最近、韓国MBCの新しい金土ドラマ『きらびやかな君の季節に』（原題）へのキャスティングを確定させた。『きらびやかな君の季節に』は、毎日が夏休みのように生きる男・チャンと、自らを冬に閉じ込めた女・ランが運命のように出会い、凍りついた時間を目覚めさせる予測不能なロマンスを描く作品だ。

劇中、チェ・ジョンヒョプは、世界的アニメーションスタジオ所属のキャラクターデザイナー、ソヌ・チャン役を演じる。チャンは太陽の光のように明るく愉快な一面の裏に、過去の不可解な事故による深い傷を抱えて生きる人物だ。しかしランとの出会いを通じ、予想もしなかった秘密と向き合い、人生の新たな局面を迎えることになる。

新しいプロフィール写真を公開し、ますます今後の活躍が期待されるチェ・ジョンヒョプ。彼が主演を務める『きらびやかな君の季節に』は、2026年上半期に放送予定だ。

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

