ヒット作『ゆりかごを揺らす手』の2025年版がディズニープラスで配信決定 | RBB TODAY

20世紀スタジオ製作による心理スリラー『ゆりかごを揺らす手』の2025年版が、11月19日よりディズニープラスのスターで独占配信されることが決定した。

同作は1992年に大ヒットを記録したカーティス・ハンソン監督による心理スリラー映画の現代版リメイク。母親になる機会を奪われた女性がベビーシッターとして家族に入り込み、復讐劇を繰り広げる衝撃的な展開で大きな話題を呼んだオリジナル作品を、20世紀スタジオが現代的なひねりを加えて再解釈した。

主人公ケイトリン・モラレス役はメアリー・エリザベス・ウィンステッド（「ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY」「アソーカ」）が、復讐心を燃やすベビーシッターのポリー役は、ホラー界のミューズとの呼び声も高いマイカ・モンロー（「イット・フォローズ」「インデペンデンス・デイ：リサージェンス」）が演じる。

監督を務めるのは、これまで多くのホラーやスリラー作品を手掛け、トライベッカ映画祭やトリノ映画祭で受賞経験を持つミシェル・ガルサ・セルベラ。その他、ラウル・カスティロ（「スマイル2」）、マーティン・スター（「スパイダーマン: ホームカミング」）、ミレイア・ベガ（「アメリカン・ホラー・ストーリー」）、リキ・リンドホーム（「ウェンズデー」）、シャノン・コクラン（「ザ・リング」）が出演。

脚本は1992年版のアマンダ・シルバーによる脚本をもとに、マイカ・ブルームバーグが手掛ける。プロデューサーはマイケル・シェーファー（「オデッセイ」）、マイク・ラロッカ（「21ブリッジ」）、テッド・フィールド（「カクテル」）。製作総指揮にはマイケル・ナポリエロ、マリア・フリスク、セス・ウィリアム・マイヤーが名を連ねている。

同時に解禁された予告編では、郊外の高級住宅街に暮らす母親ケイトリン・モラレス（演：メアリー・エリザベス・ウィンステッド）が、娘のベビーシッターとしてポリー（演：マイカ・モンロー）を雇う様子から始まる。最初は愛情深く、子どもに接していたポリーだったが、ある時からその笑顔が消え、泣いている子どもを無視したまま、虚ろな表情で遠くを見つめるようになる。

やがて、ケイトリンのドレスを勝手に着たり、就寝中の夫婦をドアの隙間から覗き見たりと、ポリーの奇行は次第にエスカレート。不信感を募らせるケイトリンをよそに、ポリーは静かに「ここはもう私の家」と呟き、じわじわと家庭を乗っ取っていく。狂気が恐怖へと静かに変わっていく、緊迫感あふれる映像となっている。

現実味のある物語で世界中に恐怖を与えた大ヒット作の2025年版「ゆりかごを揺らす手」は11月19日よりディズニープラスのスターで独占配信開始となる。