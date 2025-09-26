肩露出ドレスで魅了、“NHK韓流ドラマの女王”は47歳になっても健在！アイドル級ボディに集まる称賛【PHOTO】 | RBB TODAY

女優のハ・ジウォンが年齢を感じさせない美貌を披露して称賛を集めている。

9月26日、ハ・ジウォンは自身のインスタグラムを更新して複数の写真を投稿した。

公開された写真のハ・ジウォンは、片方の肩のラインが露出した黒いトップスを着用し、撮影に臨んでいる。ボリューム感のあるフリルスカートの下から伸びた細い太ももが、無駄のない完璧なスタイルを一層際立たせている。

47歳とは思えないほど引き締まった滑らかなボディは、アイドルに匹敵する自己管理の成果を物語っている。写真を見たファンからは「年齢を逆に重ねているのでは」「雰囲気がすごい」「細いのに引き締まっている、すごい」「紙のように薄い」など、さまざまな反応が寄せられた。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

なおハ・ジウォンは現在、来年放送予定の新ドラマ『クライマックス』の撮影中のほか、リュ・スンリョンと共演した映画『雨光』の公開が控えている。また、今年下半期にはJTBCの新バラエティ番組『当日配送 我が家』に出演する予定だ。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

