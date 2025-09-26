遭遇する可能性あり!? BTS・V、漢江での変装なしランニング姿公開！「ARMYとたくさん会った」 | RBB TODAY

BTSのVがランニングに夢中になっている近況を伝えた。

Vは9月25日、自身のインスタグラムストーリーを通じて、漢江（ハンガン）でランニングを終えた直後の姿を公開した。10kmを走り切った後にもかかわらず、すっぴんのままカメラの前に立ち、“生まれながらのイケメン”らしいビジュアルを誇り、ファンの感嘆を誘った。

実はVのランニング挑戦は8月末のライブ放送から始まった。彼は自ら「ARMYランニングクルー」の加入条件を提示し、会話はせず走ることに集中すること、知り合いのふりをすること、追い越し、「BTSに失望した」といった発言、さらにランニング中の撮影は禁止で、たとえ歩いたとしても「疲れているように見える」と思わないことを条件に挙げた。

これにファンは「Vが横を通り過ぎるのに知らないふりするなんて無理」と笑いをこぼした。

その後もVはランニングを続けながらファンと交流を重ねた。最近は公式ファンコミュニティ「Weverse」で「雨の日でも走った」「最初はランニングが嫌いだったのに、今は体脂肪率が10未満になった」と自己管理の成果を誇った。ファンから「走っていてARMYに会ったことある？」と聞かれると、Vは「めちゃくちゃたくさん会った。でもみんな紳士的に知らないふりをしてくれてありがたい。おかげで笑えたし、目撃談が出ないのを見てもさらに感謝している。次に会ったらプレゼントでもあげたい」と答え、温かさを添えた。

Vのストーリーを見たネットユーザーは「どこ？私も知らないふり上手いのに」「白目で見るからね、テヒョン」「私もランニング始めようかな」など、機転の利いた反応を寄せた。

なお、Vが所属するBTSは、来年春のニューアルバム発売を目標に制作を進めている。

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

