日本人練習生は？『ボイプラ2』、「ALPHA DRIVE ONE」としてデビューする8人が決定　喜びのコメント | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』からデビューする最終メンバー8人が決定した。

9月25日に放送された『BOYS II PLANET』の最終回で、キム・ゴンウ、キム・ジュンソ、イ・リオ、イ・サンウォン、ジャンジアハオ、ジョウアンシン、チョン・サンヒョン、ホー・シンロンの8人が「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」としてのデビューを確定させた。

チーム名「ALPHA DRIVE ONE」には、K-POPの疾走が生み出すカタルシスと、必ずトップになるという目標、情熱、推進力を持つ「ひとつの公式なチーム」という意味が込められている。略して「ALD1」と表記される。

デビューメンバー8人は、グローバルファイナル投票で決定された。9月18日から25日午前10時まで行われた第1次投票と、生放送中に実施された第2次投票（投票数は2倍で換算）の結果を合算。韓国50％、その他の全世界50％の比率で反映され、すべての票は点数に換算された。

（画像＝Mnet）

1位はイ・サンウォンで、729万3777点を獲得。1度も首位を譲らず、2016年にBigHitエンターテインメントで練習生を始めてから9年、2025年に夢を叶えた。

彼は「ファンを思って出演を決めた。応援してくれるファンの皆さんと一人ひとり目を合わせたいほど胸が高鳴った。これまでの人生で、こんなに美しい旅はなかった。信じられないが、一歩一歩信じてみたい」と語り、両親に向けて「本当に長かったね。僕が誇れることがひとつあるとすれば、それは両親の息子であることだ」と感動的に伝えた。

2位はジョウアンシンで595万137点を獲得。「ここまで来られるようにしてくれたスタークリエイターに、本当に感謝している。この番組を通して多くを学び、素晴らしい仲間に出会えて光栄だった。一生忘れられない瞬間だ」と語った。

3位はホー・シンロンで573万1887点。彼は「活動を始めてからファンに何を言いたいかと聞かれると、思い浮かぶのは“ありがとう、よく頑張った、愛してる”という言葉だった。皆さんのおかげで素晴らしいステージに立ち、愛される人になれた。皆さんの愛は暗闇を照らす光だった」と涙ながらに語り、11歳の自分に「この道を選んでくれてありがとう。もっとカッコいい姿を見せるから、よく頑張ったな」とメッセージを送った。

（画像＝Mnet）1～4位のメンバー

4位はキム・ゴンウで485万4331点だった。Kグループのシグナルソングセンターとして注目されたが、事務所や性格に関する論争で順位が下落する危機を経験。しかし誠実に説明し、実力を証明してデビューを勝ち取った。

彼は「ずっと夢見てきた瞬間だが、まだ信じられない。両親がとても応援してくれた。長く定着できず申し訳なかった。だからそっけなくしてしまった。これからは幸せにしたい」と涙を流した。さらにファンに「一人ではここに来られなかった。応援してくれる皆さんがつらそうなとき、胸が痛かった。これからも感謝し、恩返ししていきたい」と伝えた。

5位は423万8175点のジャンジアハオだ。「自分は運が良いほうではないと思っていたので、こんな結果を想像できなかった。スタークリエイターに出会って幸運が訪れた。毎日がより幸せになった」と、拙い韓国語ながら真心を込めて語った。

6位はイ・リオで414万7134点。「ALPHA DRIVE ONEのメンバーとして素晴らしい活動で恩返しする」と明るくコメント。そしてファイナルを観るためにオーストラリアから来た母親に、「夢のために7年間を韓国で孤独に過ごしたが、ずっと応援してくれてありがとう、愛してる」と感謝した。さらに練習生時代を共に過ごしたイ・サンウォンに「一緒だったからここにいられる。叶えられなかった夢を今叶えられてうれしい。これから幸せに活動しよう」と語った。

7位は386万2466点を獲得したチョン・サンヒョン。「未熟な自分を応援してくれて本当に感謝する。この瞬間を忘れずに進んでいきたい」と語り、「みんなで一生懸命走ってきた。全員デビューしてほしいけれど、特にチェ・リブと一緒にデビューしたい」と涙を見せた。

（画像＝Mnet）5～8位のメンバー

最後に呼ばれた8位は、キム・ジュンソで385万6677点だった。これまで1THE9、WEiを経て3度目のデビューを確定させた。「メンバーの名前がほとんど呼ばれたとき、“もうダメだな”と諦めかけた。スタークリエイターより先に諦めてはいけなかったのに、そんなことを考えてしまい申し訳ない」と謝罪し、「新しい挑戦を応援してくれた家族に感謝する」と述べてコメントを締めくくった。

なお、ALPHA DRIVE ONEは2026年に正式デビューする予定だ。

