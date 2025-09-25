「食べるものがキムチしかない…ランチ選び失敗」とお店への不満を投稿した韓国女優に賛否　単なるわがまま？ | RBB TODAY

女優のナム・ボラが飲食店で経験した不満を率直に公開し、議論を呼んでいる。

ナム・ボラは9月24日、自身のインスタグラムを通じて「お腹は空いてるけど食べたくない…ランチ選び失敗」と書き込み、写真を掲載した。

公開された写真でナム・ボラは、残念そうな表情を浮かべている。

続く投稿では、キムチチム（キムチと豚肉を一緒に蒸し煮にした煮込み料理）とキムチの副菜ばかり並んだ食器を写しながら、「キムチチムにキムチのおかず、食べるものがキムチしかない…」とコメント。

さらに玉ねぎとコチュジャンだけが置かれた小皿の写真には、「せめて海苔でも出してくれれば…玉ねぎはなんで…」と残念な気持ちを吐露した。

（画像＝ナム・ボラInstagram）

（画像＝ナム・ボラInstagram）

このような投稿にネットユーザーたちは「そうそう、たまに副菜の構成が本当に残念なところがある」「お腹空いてるときは余計に腹が立つ状況」「正直だから共感できる」と共感を示した。

一方で、「店を狙い撃ちするのはやりすぎでは」「些細な不満を公開的に発信するのは気をつけたほうがいい」「副菜は店の事情によって出るもの」「単なるわがままにしか見えない」といった懸念の声も上がった。

ナム・ボラはドラマや映画だけでなく、個人SNSを通じて日常や率直な考えを頻繁に共有し、ファンと交流している。今回の投稿もまた「現実的な共感」と「セレブの影響力」という2つの視点から賛否を呼んでいる。

なお、ナム・ボラは最近、同い年の実業家と結婚した。

（記事提供＝OSEN）

◇ナム・ボラ プロフィール

1989年11月27日生まれ。韓国・ソウル出身。13兄妹の長女で、高校1年時の2005年に出演したMBCバラエティ番組『日曜日 日曜日の夜に』のコーナー「天使たちの合唱」を通じて芸能界デビュー。翌2006年より女優としての活動を始め、『太陽を抱く月』『サメ～愛の黙示録』『私の心キラキラ』『今日のウェブトゥーン』『ヒョシムの独立奮闘記～Live Your Own Life』などのドラマ、『サニー 永遠の仲間たち』『凍える牙』などの映画に出演。2025年5月、同い年の一般男性と2年の交際を経て結婚した。

