「10人以上と浮気した」という“元恋人”の主張の真相は不明のまま…EXO・チャンヨル、日本ソロデビュー決定 | RBB TODAY

EXOのチャンヨルが韓国に続き、日本でもソロデビューする。

チャンヨルは10月22日、日本で初のミニアルバム『日々』をリリースする。

これに先立ち、9月26日午前0時には、各種グローバル音楽プラットフォームを通じて収録曲6曲すべてを先行公開する予定で、高い関心が期待されている。

特に今回のアルバムは「日常の大切さ」をテーマに制作されており、共感を呼ぶ見込みだ。

タイトル曲『ずるいよ』は、愛する人に届かない切ない想いのなかでも、果てしなく惹かれていく気持ちを表現した楽曲で、軽快なブラスサウンドが際立っている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）チャンヨル

さらにチャンヨル自身が作詞・作曲に参加し感性を加えた『考えてみたら』や『Tokyo Tower』をはじめ、ロマンチックな瞬間を描いた『Cherry』、無限の信頼と応援を込めた『UP TO YOU』、自己肯定を歌った『Trace』など、さまざまな雰囲気の新曲を楽しむことができる。

またチャンヨルは、日本ソロデビューを記念して「CHANYEOL JAPAN TOUR 2025 -The Days-」を開催。10月4日の愛知、8日の福岡、10日の大阪、27日の神奈川の計4都市を訪れ、現地のファンと交流する。

チャンヨルは8月に発表した2ndミニアルバム『Upside Down』で、iTunesトップアルバムチャート世界26地域で1位を獲得し、グローバルな反響を得た実績を持つ。

なお、チャンヨルは2020年10月、元恋人を主張する女性から、交際中に彼が「10人以上と浮気した」と暴露される騒動を経験したことがある。この騒動に所属事務所SMエンターテインメントは特別な対応をせず、チャンヨルも4カ月にわたって沈黙した。

その後、入隊して兵役の義務を果たし、2022年9月に除隊したが、未だに真相は明らかになっていない。

