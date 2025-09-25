『ボイプラ2』脱落のチャン・ハヌム、ファンミーティング開催決定！10月ソウルでファンと再会へ | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演して注目を集めたチャン・ハヌムが、ファンミーティングを開催する。

9月24日、チャン・ハヌムの公式X（旧Twitter）アカウントに「2025 JANG HANEUM FANMEETING IN SEOUL 」という告知が掲載された。

ファンミーティングは10月18日にソウルのホウォンアートホールで開催予定だ。所属事務所は「チケット販売および詳細については後日案内いたします」とコメントしている。

チャン・ハヌムは2004年生まれで、2023年4月にデジタルシングル『FIRST LOVE』でデビューした。Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』ではメインボーカル候補としてプロデューサーからも高く評価されていたが、第3回生存者発表式で18位となり、惜しくも脱落した。

（画像＝チャン・ハヌム公式X）

脱落後には直筆の手紙を公開し、「『BOYS II PLANET』は僕にとってとても貴重で大切な経験でした。 失った夢を再び追いかけられた夢のような時間だったし、たくさんの人と出会い、再び燃え上がれた大切な時間でした」と心境を伝えた。さらに、「“僕はこんなに愛される存在なんだ”“自分には愛される資格があるんだ”と気付かせてもらった、決して忘れられない経験でした」とし、誇れるアーティストへと成長していく決意を示した。

なお、『BOYS II PLANET』ファイナルには16人が進出した。最終順位は1位イ・サンウォン、2位ジョウアンシン、3位イ・リオ、4位キム・ゴンウ、5位ジャンジアハオ、6位ホー・シンロン、7位キム・ジュンソ、8位チョン・サンヒョン、9位ユメキ、10位チェ・リブ、11位ユ・カンミン、12位チェン・カイウェン、13位キム・ジュンミン、14位パク・ドンギュ、15位チョン・イジョン、16位カン・ウジンとなっている。

注目の『BOYS II PLANET』ファイナルは9月25日午後8時、坡州（パジュ）CJ ENMスタジオセンターから生放送され、最終デビューメンバーとグループ名が発表される予定だ。

