熱愛説が浮上した共演俳優との自撮りも！『トンイ』名子役キム・ユジョン、近況を公開【PHOTO】 | RBB TODAY

女優キム・ユジョンが「第30回釜山（プサン）国際映画祭」（BIFF）のスケジュールを終え、ファンに特別な瞬間を公開した。

9月23日、キム・ユジョンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「『親愛なるX』。釜山。BIFF」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。

キム・ユジョンが出演するTVINGのオリジナルドラマ『親愛なるX』（原題）は、「釜山国際映画祭」の「オンスクリーン」部門に招待され、開幕式のレッドカーペットからGV（観客との対話セッション）、野外での舞台挨拶など、多様な公式スケジュールをこなし、ファンと近くで意思疎通をする時間を作った。

公開された写真のなかには、釜山の美しい風景を背景にしたキム・ユジョンの姿から、共演した俳優たちとの仲睦まじい姿が盛り込まれた。

（写真＝キム・ユジョンInstagram）3枚目：左からキム・ヨンデ、キム・ユジョン、キム・ドフン

特に、俳優キム・ヨンデとキム・ドフンとの親しそうな自撮りからは、『親愛なるX』チームの厚い友情を垣間見ることができる。

キム・ユジョンは最近、キム・ドフンとのベトナム旅行の目撃談で熱愛説が浮上した。しかし、2人の所属事務所は「ドラマの撮影を終えた後、監督を含むチームが一緒に行った旅行」だったと説明し、熱愛説をすぐに否認し、ハプニングに終わった。

なお、『親愛なるX』は地獄から抜け出し1番高い所に登り詰めるために仮面をかぶった女ペク・アジン（演者キム・ユジョン扮）と彼女に残酷に踏みにじられたXたちの話を描く復讐劇で、来る11月6日、韓国のTVINGで公開される予定だ。

◇キム・ユジョン プロフィール

1999年9月22日生まれ。韓国・ソウル出身。2003年にテレビCMで子役デビュー。可愛らしいビジュアルと優れた演技力を持ち、ドラマ『イルジメ～一枝梅』（2008年）、『トンイ』（2010年）、『太陽を抱く月』（2012年）など、数多くの作品でヒロインの子供時代を演じた。2016年に主演したドラマ『雲が描いた月明り』で子役から脱皮し、大人の女優として本格的に活動をスタート。2018年に甲状腺機能低下症を診断されて一時期休養したが、同年11月に放送されたJTBCドラマ『まず熱く掃除せよ』で復帰した。

