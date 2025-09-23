今年のNetflixヒット作が続編決定!!シーズン2&3で帰ってくる!! | RBB TODAY

『トラウマコード』がシーズン2・3で戻ってくる。9月23日、韓国メデイア『Xports News』の取材によると、『トラウマコード』はシーズン2とシーズン3の同時制作を確定し、本格的な準備に突入したという。

Netflixオリジナル『トラウマコード』は、戦場を駆け回っていた天才外科医ペク・ガンヒョク（チュ・ジフン）が、有名無実となっていた重症外傷チームを立て直すために赴任し、そこで繰り広げられる物語を描いた作品である。同名の人気ウェブ小説（原作：耳鼻咽喉科専門医 イ・ナクジュン）を基に制作された。

今年1月に公開されたシーズン1は、韓国内だけでなくグローバル市場でも大きな成功を収めた。また、第61回百想(ペクサン)芸術大賞でチュ・ジフンが放送部門の最優秀男優演技賞を受賞し、第4回青龍(チョンリョン)シリーズアワードではチュ・ヨンウが新人賞、チュ・ジフンが主演賞、作品賞がドラマ部門の最優秀賞を受賞し、三冠を達成した。

先立って原作者のイ・ナクジュンは、とあるYouTubeで「最初からシーズン2とシーズン3まで念頭に置いて執筆した作品」と語り、続編制作の可能性に言及したことがある。

一方、『トラウマコード』シーズン2とシーズン3に既存キャストであるチュ・ジフン、チュ・ヨンウ、ハヨン、ユン・ギョンホらが出演するかどうか注目されている。

