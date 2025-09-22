『ボイプラ2』、ファイナル控えて“推し”への投票合戦が過熱！現場観覧には約4万人応募の人気ぶり | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』が、ついに9月25日20時からのファイナル生放送を通じて、新ボーイズグループを誕生させる。

10週間にわたる熾烈な競争を勝ち抜き、ファイナルステージに進んだ16人の参加者たちは、最後の舞台を残すのみとなった。ファイナルミッションでは、新曲『Brat Attitude』と『Never Been 2 Heaven』を披露し、デビューという目標に向けて最終挑戦に臨む。

ファイナルを目前に、グローバル「スタークリエイター」（番組投票者）たちの関心もこれまで以上に高まっている。現場観覧にはすでに4万人近い応募が殺到。さらにオンラインコミュニティやSNSでも“推し”への投票を呼びかける声が相次ぎ、熱気は最高潮に達している。

（画像＝Mnet）

『BOYS II PLANET』制作陣は「最高のステージを届けるため、最後の瞬間までプラネットキャンプで猛練習を重ねている参加者たちに、多くの応援と期待をお願いしたい。そして新ボーイズグループが誕生する瞬間を、ぜひ一緒に見届けてほしい」と呼びかけた。

なお、注目の『BOYS II PLANET』ファイナルは、9月25日20時から全世界に向けて生放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】『ボイプラ2』練習生、暴言＆見下し疑惑

■【画像】日本人練習生・ユメキ、『ボイプラ2』でまさかの“屈辱”

■【注目】スタッフの腕に噛みつく人まで…『ボイプラ2』ファンによる“迷惑行為”