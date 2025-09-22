過激なのがお好き？『女神降臨』女優の“露出史”　出国ランジェリールックで再注目 | RBB TODAY

女優ムン・ガヨンがオールブラックのランジェリールックで空港を釘付けにした。

ムン・ガヨンは9月17日、アンバサダーを務めるブランドのイベントに出席するため、仁川国際空港からインドネシア・ジャカルタへと出国した。

ムン・ガヨンはこの日、オーバーサイズのジャケットにロングブーツ、黒のバッグを合わせたオールブラックコーデで登場。雨が降り肌寒くなった気候に合わせつつも、ファッションで圧倒的な存在感を放った。

最も注目を集めたのは、“ジャケットの中身”だった。

腹部部分にレースがあしらわれたシースルーが印象的な、アンバサダーを務めるブランドのブラックレーススリップを着用し、スラリとした美脚を強調。さらに、ジャケットの片方を肩から外し、ランジェリーを際立たせるスタイルを披露。モデルのように長い手足を生かし、挑発的な装いを自分らしく着こなした。

ムン・ガヨンが空港で着用したブラックレーススリップは、約20万円で販売されていることが伝えられ、大きな関心を呼んでいる。

彼女は同ブランドのアンバサダーとして、これまでも大胆なファッションに挑戦してきた。昨年イタリア・ミラノで開催されたファッションショーでは、ランジェリーにシースルードレスを重ねたスタイルで登場し、大きな話題を呼んだ。当時の衣装はコルセットディテールをあしらったミッドカーフドレスで、販売価格は約50万円にのぼる。

ムン・ガヨンは少々過激なファッションについて「挑戦することが好き」と語っているが、ファンの反応はさまざまだ。「時と場所を考えない過度な露出は驚かされる」と戸惑う声がある一方で、「モデルのようで堂々としていて美しい」と好意的な意見も寄せられている。

（写真提供＝OSEN）9月17日、衝撃ファッションで空港に現れたムン・ガヨン

（記事提供＝OSEN）

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑～ホジュン、若き日の恋～』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。

■【写真多数】ムン・ガヨン、下着で空港に

■【写真】去年の「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨン

■【写真】“胸下タトゥー”も…ムン・ガヨン、大胆下着姿で完璧ボディを全開