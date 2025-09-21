『暴君のシェフ』ユナ、第10話の台本とともに舞台裏PHOTO公開 | RBB TODAY

女優イム・ユナがドラマ撮影現場のビハインドカットを公開し、ドラマファンの期待を高めている。イム・ユナは9月21日、自身のSNSに「今日も『暴君のシェフ』」というコメントと共に数枚の写真を掲載した。

公開された写真には、『暴君のシェフ』第10話の台本を手にした姿や、撮影の合間に休憩を取る様子など、多彩な現場の風景が収められている。

(写真=イム・ユナInstagram)

写真の中のイム・ユナは、美しい韓服姿で撮影に集中しているかと思えば、共演者たちと明るく笑顔を見せ、親しい雰囲気を漂わせてもいた。特に、台本に没頭したり真剣に撮影準備をする姿は、濡れ衣を着せられたヨン・ジヨンというキャラクターの複雑な感情線をよく表しているようだ。

『暴君のシェフ』は9月20日に放送された第9話で、チンミョン大君への濡れ衣を着せられたヨン・ジヨンに再び危機が迫り、韓国では視聴率13.5％を記録するなど熱い反響を得た。9月21日放送の第10話では、ヨン・ジヨンが自分を排除しようとするカン・モクジュ（カン・ハンナ扮）の策略にはまり、その危機を救うためにヨンヒ君イ・ホン（イ・チェミン扮）が動き出す物語が描かれる予定である。

(写真=イム・ユナInstagram)

果たしてヨン・ジヨンは濡れ衣を晴らし、危機を脱することができるのか。そしてイ・ホンはどのようにして彼女を救うのか。そのすべての答えは、『暴君のシェフ』第10話で確認できる。

