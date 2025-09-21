夏のヒロイン感満載…ILLIT“日本人メンバー”・イロハ、海辺の白ワンピSHOTに「これは伝説」の声！【PHOTO】 | RBB TODAY

ILLITのイロハが、ファンを虜にした。

イロハは最近、ILLITの公式インスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、白のノースリーブワンピースにカチューシャを合わせ、清楚な雰囲気を漂わせるイロハの姿が収められている。海辺で風になびくロングヘアと透き通るような素肌が際立ち、爽やかで可憐なビジュアルを見せている。

この投稿を見たファンからは「可愛すぎて不整脈」「息を呑むほど」「正気でいられない」「これは伝説」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）

なお、イロハが所属するILLITは、9月1日に日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。また、初の日本ファンコンサート「GLITTER DAY」や「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」「ROCK IN JAPAN」への出演などを成功させ、日本で精力的に活動している。

◇イロハ プロフィール

2008年2月4日生まれ。本名は外園彩羽（ほかぞのいろは）。東京都出身。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で4人目にILLITメンバーとして名前を呼ばれ、デビューを果たした。グループ最年少ながら、3歳から習っているダンスはグループ随一の実力を誇る。パフォーマンスの時のカリスマ性と普段の可愛らしいギャップが魅力。

